Intel офіційно закрив український офіс

Найбільший виробник мікропроцесорів, американська компанія Intel, закрила український офіс. Про це пише AIN.UA.

Рішення про ліквідацію юридичної особи "Інтел Україна" з'явилося в Єдиному держреєстрі 1 грудня 2017 року.

Згідно з процедурою, вже призначено ліквідатора. Кредитори можуть заявити свої вимоги протягом двох місяців - до 1 лютого 2018 року.

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Керівник представництва Intel в Україні, Білорусі та Молдові Дмитро Калита розповів AIN.UA, що з 1 грудня вже не працює в компанії.

Компанія, швидше за все, продовжить роботу в Україні, але згідно іншої моделі.

Нагадаємо, про те, що американський виробник мікропроцесорів збирається закрити українське представництво стало відомо ще на початку жовтня.

Тоді партнерів попросили повернути зразки продукції "у зв'язку з ліквідацією компанії "Інтел Україна".