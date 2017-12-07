Археологи вперше знайшли останки "качкозавра"

Останки схожого на качку динозавра виявили археологи на території Монголії. Про знахідку вони розповіли в журналі Nature, як пише "Газета.ру"

Новий вид отримав назву Halszkaraptor escuilliei. За оцінками вчених, його представники були поширені 71-75 млн років тому. Судячи з будови напрочуд добре збереженого кістяка, динозавр однаково успішно переміщувався і по воді, і по суші. Його верхні кінцівки за будовою схожі з кінцівками пінгвінів, шия нагадує гусячу, а рот наповнений безліччю зубів.

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При цьому будова його ніг з пальцями і кігтями (а не з перетинками, як у водоплавних птахів) вказує на приналежність до тероподів – двоногих хижих динозаврів. Харчувався динозавр, по всій видимості, рибою, ракоподібними, дрібними рептиліями і ссавцями.

«Це перший динозавр, який вів спосіб життя, схожий з життям водоплавних птахів», — відзначають дослідники.

Знахідка дозволила виділити нову підродину динозаврів зі схожою будовою. Раніше були знайдені останки кількох інших видів динозаврів, які, мабуть, теж могли вести наземно-водний спосіб життя. Тепер же, коли ця гіпотеза підтвердилася, їх можна виділити в окрему маленьку гілку на еволюційному дереві.