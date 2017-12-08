Apple планує випустити iPhone із 6-дюймовим дисплеєм та в металевому корпусі - ЗМІ

Компанія Apple, ймовірно, випустить новий iPhone з рідкокристалічним дисплеєм і в корпусі з металу.

Новинка з LCD-дисплеєм вийде в 2018 році, разом з двома моделями з OLED-екранами, повідомляє "Новое время", посилаючи на Nikkei.

"6,1-дюймовий ЖК-модуль, ймовірно, буде вставлений в металевий корпус, як в старих айфонах, він буде доступний в декількох кольорах. OLED-телефони будуть випускатися в двох розмірах: один близько 6,3 дюймів, а інший - 5,8 дюйма", - розповіло джерело видання.

Читайте такожПісля оновлення iOS власники iPhone X скаржаться на проблеми в роботі - ЗМІ

Відзначається, що використання металевого корпусу, швидше за все говорить про відмову від технології бездротової зарядки в цій моделі. У той же час, не виключено, що Apple повернеться до колірній палітрі iPhone 7.

Нова 6,1-дюймова версія з LCD-екраном зі зниженою роздільною здатністю виявиться трохи спрощеною версією iPhone X і повинна виявитися найдешевшою, орієнтовна стартова ціна складе від 649 до 749 доларів США.

Повідомлення Nikkei в основному підтверджує більш ранні прогнози аналітика Мінг-Чі Куо з компанії KGI Securities. За його словами, в 2018 році на нас чекає три нових смартфона Apple. У лінійку увійдуть 5,8-дюймова і 6,5-дюймова версії з OLED-дисплеєм, а також 6,1-дюймова з LCD-екраном.