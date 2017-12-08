NVIDIA презентувала найпотужнішу відеокарту в світі (відео)

Компанія NVIDIA представила, як стверджується, найбільш високопродуктивний в світі графічний прискорювач для персональних комп'ютерів.

Вартість нової відеокарти під назвою Titan V складе майже $3000, пише "Новое время", посилаючись на The Verge.

Конфігурація графічного прискорювача Titan V передбачає використання 5120 ядер CUDA і 640 ядер Tensor. Заявлена продуктивність досягає 110 Тфлопс в глибокому навчанні. Базова частота дорівнює 1200 МГц, форсована частота - 1455 МГц.

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Карта отримала 12 ГБ пам'яті HBM2 проти 16 ГБ у моделі Tesla V100 від того ж виробника. Підсумкова пропускна здатність підсистеми пам'яті становить 652,8 ГБ/с. NVIDIA Titan V - це перша карта сімейства Titan і перша споживча модель (не Quadro і не Tesla) виробника з пам'яттю HBM2.

Система охолодження складається з мідного радіатора з випарною камерою в підставці, відцентрового вентилятора і кожуха з чорно-золотим забарвленням. Розробники також зазначають, що це перший прискорювач споживчого рівня, побудований на базі архітектури Volta.

Карта орієнтована на виконання завдань, пов'язаних з роботою штучного інтелекту і моделювання наукових експериментів.

"Завданням Volta було розсунути зовнішні межі високопродуктивних обчислень і штучного інтелекту. З Titan V, ми вкладаємо Volta в руки дослідників і вчених у всьому світі. Я не можу дочекатися, щоб побачити їх проривні відкриття", - сказав засновник і генеральний директор компанії NVIDIA Дженсен Хуанг.

Відеокарта NVIDIA Titan V оцінена в $2 999 і вже продається через фірмовий онлайн-магазин NVIDIA в низці країн.