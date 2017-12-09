Розробка за участю харківських IT увійшла до списку найкращих у 2017 році (відео)
Робота створили фахівці Массачусетського технологічного університету, а українські IT-шники зробили сервер, на якому зберігається вся інформація пристрою.
Робот, який вміє співати серенади, фотографувати і муркотіти, увійшов у список кращих розробок 2017 року і потрапив на обкладинку Times.
Робота звуть Джібо. Його створили фахівці Массачусетського технологічного університету, а українські IT-шники зробили сервер, на якому зберігається вся інформація пристрою, передає ICTV.
Джібо вміє створювати позитивний настрій. Як розповіла одна з його розробників Олена Шароварів, він говорить компліменти, може заспівати серенаду і навіть замурликати.
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"Його можна попросити розповісти, яка сьогодні погода, якщо ти турбуєшся, як увечері добиратися з роботи додому. Якщо ти засумував, його завжди можна попросити станцювати, розповісти жарт", - розповіла Олена Шароварів.
Робот може відповідати на будь-які питання і розпізнавати настрій співрозмовника. Jibo вже продають в Америці, коштує він близько 900 доларів.