NASA планує вивчати еволюцію поверхні Марса на прикладі острова в Тихому океані (відео)

NASA планує вивчати еволюцію поверхні Марса на прикладі нового острова в Тихому океані.

Вчені спостерігали за острівцем протягом трьох років. Народився він після потужного виверження підводного вулкана в грудні 2014-го.

Вулканічному острову пророкували лише кілька місяців життя. Але тепер учені переконалися, що він може проіснувати до трьох десятків років. І допомогти вченим зрозуміти, як формувався ландшафт Червоної планети.