NASA планує вивчати еволюцію поверхні Марса на прикладі острова в Тихому океані (відео)

19:14, 12 грудня 2017
Наука та IT
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Вчені спостерігали за острівцем протягом трьох років. Народився він після потужного виверження підводного вулкана в грудні 2014-го.

NASA планує вивчати еволюцію поверхні Марса на прикладі нового острова в Тихому океані.

Вчені спостерігали за острівцем протягом трьох років. Народився він після потужного виверження підводного вулкана в грудні 2014-го.

Вулканічному острову пророкували лише кілька місяців життя. Але тепер учені переконалися, що він може проіснувати до трьох десятків років. І допомогти вченим зрозуміти, як формувався ландшафт Червоної планети.

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