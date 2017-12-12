NASA планує вивчати еволюцію поверхні Марса на прикладі острова в Тихому океані (відео)
19:14, 12 грудня 2017Наука та IT
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Вчені спостерігали за острівцем протягом трьох років. Народився він після потужного виверження підводного вулкана в грудні 2014-го.
NASA планує вивчати еволюцію поверхні Марса на прикладі нового острова в Тихому океані.
Вчені спостерігали за острівцем протягом трьох років. Народився він після потужного виверження підводного вулкана в грудні 2014-го.
Вулканічному острову пророкували лише кілька місяців життя. Але тепер учені переконалися, що він може проіснувати до трьох десятків років. І допомогти вченим зрозуміти, як формувався ландшафт Червоної планети.
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