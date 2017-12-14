Три члени екіпажу МКС повернулися на Землю (фото, відео)

Три члени екіпажу Міжнародної космічної станції (МКС) приземлилися в спускової капсулі корабля "Союз МС-05" у Казахстані, повідомили журналістам у Центрі управління польотами (ЦУП), передає РИА Новости.

На Землю повернулися космонавт Роскосмосу Сергій Рязанський, астронавт НАСА Рендольф Брезнік і астронавт італійського космічного агентства Паоло Несполі. Вони знаходилися на станції 139 діб.

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Як повідомили пізніше, рятувальники евакуювали зі спускного апарату корабля "Союз МС-05", які повернулися на Землю, російського космонавта Сергія Рязанського, американського та італійського астронавтів Рендольфа Брезніка і Паоло Несполі.

"Самопочуття екіпажу хороше", — зазначили в ЦУП.

На МКС залишаються росіянин Олександр Місуркін і американці Марк Ванді Хай і Джозеф Акаба.

На 17 грудня запланований старт "Союзу МС-07" з Байконура з екіпажем чергової місії МКС. У космос вирушать росіянин Антон Шкаплеров, американець Скотт Тінгл і астронавт японського агентства аерокосмічних досліджень Норишиге Канаі.