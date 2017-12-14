Росія погрожує заблокувати у себе YouTube через рух Ходорковського

Роскомнагляд погрожує обмежити доступ до відеохостнгу YouTube в Росії, якщо адміністрація сервісу не видалить аккаунт "Відкритої Росії" упродовж доби. Про це повідомляється на сайті руху, заснованого Михайлом Ходорковським.

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У листі Роскомнагляд посилається на розпорядження Генеральної прокуратури про блокування ресурсів, що містять "інформацію, що розповсюджується з порушенням закону", зазначає "Радіо Свобода".

13 грудня Роскомнагляд зажадав протягом доби заблокувати аккаунт "Відкритої Росії" в Твіттері.

У відповідь "Відкрита Росія" заявила, що в записі проекту не поширюється жодної інформації з порушенням закону, і назвала дії Генпрокуратури і Роскомнагляду "тиском на свободу слова".

У понеділок Роскомнагляд на вимогу Генеральної прокуратури вніс сайт "Відкритої Росії" до реєстру ресурсів, що містять заклики до масових безладів, здійснення екстремістської діяльності та інформаційні матеріали іноземної або міжнародної неурядової організації, діяльність якої визнана небажаною на території Росії.

Після цього доступ до сайту був заблокований. Також заблоковані сайти проектів "Відкриті вибори", "Відкритий університет" і особистий сайт засновника руху Михайла Ходорковського.