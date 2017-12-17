На Міжнародну космічну станцію вирушили троє астронавтів (фоторепортаж)

Космічний корабель «Союз-МС-07» з екіпажем, до складу якого входять Скотт Тінґл (НАСА – США), Антон Шкаплеров («Роскосмос» – Росія) і Норісіге Каанаї (Японське агентство аерокосмічних досліджень), стартував 17 грудня з космодрому «Байконур» у Казахстані.

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17 грудня корабель з трьома космонавтами повинен зістикуватися з космічною станцією, розташованою на орбіті на висоті 400 кілометрів над Землею, повідомляє «Радіо Свобода».

Тінґл, Шкаплеров і Канаї приєднаються до Олександра Місуркіна з «Роскосмосу» і Марка Ванде Хея та Джо Акаби з НАСА, які перебувають на борту МКС з вересня.

14 грудня троє астронавтів із Росії, США й Італії повернулися з Міжнародної космічної станції на Землю.