В Америці розробили вірус, який може вилікувати сліпоту (відео)

В Америці розробили вірус, який, як стверджують вчені, може вилікувати генетичну хворобу очей. Про це йдеться в сюжеті ТСН.

Так, вірус, який проникає в очі, здатний вилікувати генетичну хворобу очей, котра викликає сліпоту. Його вже схвалило управління по санітарному нагляду за якістю медикаментів. Секрет - в технології "редагування генів".

Механізм його дії такий: на не шкідливий вірус, наче нашийник на пса, чіпляють потрібний ген, а потім вживляють його людині в організм. Вірус обживається з новим господарем, а "нашийник" починає працювати виробляючи правильні білки. Вони закодовані таким чином, що ремонтують зламану генетичну структуру.

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Потрібно всього 2 уколи - по одному на кожне око. Однак технологія не з дешевих - такий "ремонт" коштує мільйон доларів.

Раніше повідомлялося, що вчені створили лазер, який виявляє неякісні продукти.