Вчені створили лазер, який виявляє неякісні продукти (відео)
18:04, 21 грудня 2017Наука та IT
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Пристрій аналізує склад продуктів - промінь лазера потрапляє на продукт і взаємодіє з ним.
Італійські науковці витворили лазер, який виявляє неякісні харчі
Італійські вчені створили лазер, який виявляє неякісні продукти. Про це йдеться в сюжеті ТСН.
Все непридатне або шкідливе для організму він здатний виявляти за лічені години, і працює значно швидше традиційного лабораторного аналізу.
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Пристрій аналізує склад продуктів - промінь лазера потрапляє на продукт і взаємодіє з ним. Якщо лазер знаходить домішки - комп'ютер відразу повідомить про це вчених. Створення такого лазера обійшлося в 30 тисяч євро. Зараз вчені думають, як зробити його менше і дешевше.
Раніше хіміки створили наклейки для виявлення зіпсованих продуктів.
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