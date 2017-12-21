Вчені створили лазер, який виявляє неякісні продукти (відео)

Італійські вчені створили лазер, який виявляє неякісні продукти. Про це йдеться в сюжеті ТСН.

Все непридатне або шкідливе для організму він здатний виявляти за лічені години, і працює значно швидше традиційного лабораторного аналізу.

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Пристрій аналізує склад продуктів - промінь лазера потрапляє на продукт і взаємодіє з ним. Якщо лазер знаходить домішки - комп'ютер відразу повідомить про це вчених. Створення такого лазера обійшлося в 30 тисяч євро. Зараз вчені думають, як зробити його менше і дешевше.

Раніше хіміки створили наклейки для виявлення зіпсованих продуктів.