Британські вчені створили "ялинку" зі стовбурових клітин (фото)

16:22, 22 грудня 2017
Наука та IT
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Малюнок складається з клітин колагену та жирових клітин, які містяться у кістковому мозку людини.

Аспірантка британського університету створила ялинку зі стовбурових клітин / фото University of Southampton

Аспірантка університету Саутхемптону Катріна Мура за допомогою сучасних технологій створила новорічну ялинку та різдвяний вінок зі стовбурових клітин.

Як повідомляється на сайті Саутхемптонського університету, такий «малюнок» створений за допомогою інноваційних методів лазерної візуалізації, які використовують у рамках програми досліджень регенеративної медицини в університеті.

Зелені елементи на зображеннях – це клітини коллагену, а червоні крапки – жирові клітини, які витягуються із кісткового мозку людини. Колір клітин Катріна посилила за допомогою електроніки, адже зазвичай клітини колагену мають блакитний відтінок.

Різдвяний вінок зі стовбурових клітин / фото University of Southampton

Як повідомляв УНІАН, мешканці Бейруту в Ливані створили незвичайну новорічну "ялинку" - сотні зелених бананів викладені конусом та прикрашені червоними блискучими кульками та квітами.

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Теги: #стовбурові клітини#новорічна ялинка#ялинка зі стовбурових клітин