Британські вчені створили "ялинку" зі стовбурових клітин (фото)

Аспірантка університету Саутхемптону Катріна Мура за допомогою сучасних технологій створила новорічну ялинку та різдвяний вінок зі стовбурових клітин.

Як повідомляється на сайті Саутхемптонського університету, такий «малюнок» створений за допомогою інноваційних методів лазерної візуалізації, які використовують у рамках програми досліджень регенеративної медицини в університеті.

Зелені елементи на зображеннях – це клітини коллагену, а червоні крапки – жирові клітини, які витягуються із кісткового мозку людини. Колір клітин Катріна посилила за допомогою електроніки, адже зазвичай клітини колагену мають блакитний відтінок.

Як повідомляв УНІАН, мешканці Бейруту в Ливані створили незвичайну новорічну "ялинку" - сотні зелених бананів викладені конусом та прикрашені червоними блискучими кульками та квітами.