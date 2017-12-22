Як захистити екран смартфона: вчені розробили скло, яке самовідновлюється (відео)

20:28, 22 грудня 2017
Наука та IT
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Вчені працювали над створенням особливого клею і з'ясували, що матеріал дуже добре відновлюється після деформації.

Вчені Токійського університету винайшли скло, здатне до самовідтворення. Про це йдеться в сюжеті ТСН.

Вони працювали над створенням особливого клею, і вже під час експериментів з'ясували: винайдений матеріал дуже добре відновлюється після деформації. Тому, вирішили зробити з нього скло.

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Вчені кажуть - якщо його розбити, досить просто притиснути уламки один до одного, і скло стане як нове.

Раніше повідомлялося, що вчені створили лазер, який виявляє неякісні продукти.

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Теги: #скло саме відновлюється