Помер астронавт, який першим вийшов у відкритий космос без страховки

14:28, 23 грудня 2017
Наука та IT
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Знаменитий політ Брюса Маккендлесса відбувся в 1984 році, коли він брав участь у випробуваннях модуля, призначеного для самостійного переміщення поза межами космічного корабля.

Американський астронавт Брюс Маккендлесс, який став першим, хто вийшов у відкритий космос без страховки, помер у віці 80 років. Як повідомили в NASA, він помер 21 грудня.

Читайте такожПомер американський астронавт Річард Гордон, який облетів навколо Місяця «Ми засмучені втратою Брюса Маккендлесса. Його, мабуть, найкраще пам'ятають по фотографії, на якій він зображений летючим поруч з шатлом в пілотованому маневруючаму пристрої (Manned Maneuvering Unit). Він став першим астронавтом, який здійснив вихід у відкритий космос будучи не прикріпленим до свого космічного апарату», - підкреслили в організації.

Знаменитий політ Маккендлесса відбувся в 1984 році. Він брав участь у випробуваннях пілотованого маневруючого модуля, призначеного для самостійного переміщення поза межами космічного корабля.

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Теги: #помер Брюс Маккендлесс#помер астронавт