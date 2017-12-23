Помер астронавт, який першим вийшов у відкритий космос без страховки

We're saddened by the loss of retired astronaut Bruce McCandless II. Most known for being the 1st human to free-float on a shuttle spacewalk, he also served as the Apollo 11 moonwalkers' link to mission control and helped launch @NASAHubble: https://t.co/myyOm101DRpic.twitter.com/jZeGvWzOxW — NASA (@NASA) December 22, 2017

Американський астронавт Брюс Маккендлесс, який став першим, хто вийшов у відкритий космос без страховки, помер у віці 80 років. Як повідомили в NASA, він помер 21 грудня.

Читайте такожПомер американський астронавт Річард Гордон, який облетів навколо Місяця «Ми засмучені втратою Брюса Маккендлесса. Його, мабуть, найкраще пам'ятають по фотографії, на якій він зображений летючим поруч з шатлом в пілотованому маневруючаму пристрої (Manned Maneuvering Unit). Він став першим астронавтом, який здійснив вихід у відкритий космос будучи не прикріпленим до свого космічного апарату», - підкреслили в організації.

Знаменитий політ Маккендлесса відбувся в 1984 році. Він брав участь у випробуваннях пілотованого маневруючого модуля, призначеного для самостійного переміщення поза межами космічного корабля.