Запущений Росією супутник "Ангосат" вийшов на зв'язок - ЗМІ

Фахівцям вдалося встановити зв'язок з ангольським супутником "Ангосат", який був запущений Росією 26 грудня з космодрому Байконур.

З апарата отримана телеметрія, повідомило у четвер ТАСС джерело в ракетно-космічній галузі.

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"Фахівцям вдалося відновити зв'язок зі супутником "Ангосат", з апарата отримана телеметрія", - сказав співрозмовник російського агентства.

Телеметрія передбачає автоматичне відправлення на Землю параметрів роботи бортових систем супутника, канал зв'язку дозволяє відправляти на космічний апарат команди з наземного центру управління.

Як повідомляв "Интерфакс" з посиланням на джерело, зв'язок з російським супутником "Ангосат", який був запущений з Байконура за допомогою української ракети-носія "Зеніт-2СБ", втрачено.