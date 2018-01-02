Над Землею зійшла "суперповня" (фоторепортаж)
08:56, 02 січня 2018Наука та IT
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Коли Місяць у фазі повного місяця проходить точку перигея, тобто розташований на мінімальній відстані від Землі, таку повню називають супермісяцем року.
У ніч з 1 на 2 січня 2018 року жителі Землі спостерігали рідкісну повню, яку вже назвали головним супермісяцем 2018 року.
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Місяць підійшов до Землі о 23:56 за Києвом дуже близько – на 356565 км, а о 04:25 можна було побачити повний місяць.
У моменти суперповні супутник Землі виглядає на 14% більшим і на 30% яскравішим.
Як повідомляв УНІАН, 3 грудня 2017 року жителі Землі спостерігали супермісяць. У цей час Місяць досягнув найбільших видимих розмірів за 2017 рік.
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