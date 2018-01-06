У Twitter відмовилися блокувати акаунти світових лідерів

Керівництво соціальної мережі Twitter опублікувало офіційне звернення, в якому відмовилося блокувати акаунти світових лідерів.

«Twitter існує для допомоги у досягненні глобальної, суспільної дискусії. Обрані світові лідери відіграють критичну роль у цій дискусії в зв'язку з їх нестандартним рівнем впливу на наше суспільство», — йдеться у тексті офіційного повідомлення.

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У компанії підкреслили, що такими діями не вдасться змусити лідерів замовчати, проте обговорення їх слів буде сильно утруднено.

Раніше президент США Дональд Трамп в твіттері заявив, що його ядерна кнопка "більша і могутніша", ніж у лідера КНДР Кім Чен Ина.