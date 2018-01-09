Створено "відеокамеру часу": дозволяє записувати минуле

Амстердамська компанія Roader випустила Time Machine Camera, яка відмотує час назад й записує те, що ми майже упустили.

Принцип дії нової "відеокамери часу" полягає у наступному: в стані готовності вона знімає все, що відбувається, але якщо натиснути на кнопку, записує останні 10 секунд, а потім ще 10 секунд, передає Hightech.fm.

У підсумку виходять 20-секундні кліпи. Камеру можна носити на собі постійно — головне, не забути включити запис.

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Відео пишеться у двох потоках. Один форматується в дозволі 640×640 при 30 кадрах у секунду. Він автоматично пересилається на смартфон користувача через Bluetooth, щоб він міг вирішити, чи потрібно зберігати цей кліп. Якщо так, то можна завантажити другий кліп, роздільна здатність якого буде вже 1088×1088 при тій же частоті кадрів. Додаток працює як з iOS, так і Android.

"Можна подумати, що 10 секунд — занадто мало, щоб встигнути записати важливу подію, але, за словами засновників Roader, цього цілком достатньо, і більшість людей розуміють, що хотіли б зберегти цей пам'ятний момент, за пару секунд. А 20 секунд обрано для того, щоб кліп вийшов не надто довгим, і його зручно було б викладати в соціальні мережі. Формат відео сумісний з більшістю соцмереж", - йдеться у повідомленні.

Раніше японське агентство аерокосмічних досліджень опублікувало перші відеоролики, зроблені з Міжнародної космічної станції на камеру, яку можна купити в звичайному магазині.