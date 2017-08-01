Уперше Землю зняли з борту МКС на любительську камеру (відео)

Японське агентство аерокосмічних досліджень опублікувало перші відеоролики, зроблені з Міжнародної космічної станції на камеру, яку можна купити у звичайному магазині.

Перед польотом у космос камера пройшла інтенсивну підготовку, щоб вона могла працювати в умовах підвищеної радіації, низьких температур й вакууму, йдеться на сторінці у Facebook "Клубу друзів космонавтики".

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Після цього камера була встановлена зовні дослідницької платформи, яка є частиною японського експериментального модуля KIBO.

У першому відеоролику знята Японія:

Друге відео демонструє східне узбережжя Сполучених Штатів:

Як повідомляв УНІАН, в астронавтів на борту Міжнародної космічної станції з'явився новий робот-компаньйон. Японське агентство аерокосмічних досліджень (JAXA) оприлюднило перші знімки, зняті сферичною камерою Int-Ball.