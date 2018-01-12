У Фінляндії поліція тестує технологію розпізнавання облич

Поліція Фінляндії проводить тестування технологій, що дозволяють розпізнавати особу людини за біометричними параметрами її обличчя.

Про це повідомляє Yle з посиланням на газету Kaleva. Поки програми тестують на співробітниках поліції, але в подальшому їх планують використовувати в розслідуванні злочинів.

За допомогою системи біометричної ідентифікації можна визначити справжню особу злочинця, навіть якщо він користується декількома фальшивими особами.

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Система ідентифікації буде порівнювати наявні в фотобанках влади зображення з обличчям людини, зокрема, на записах камери відеоспостереження.

У травні в Фінляндії набудуть чинності нові регламент і директива ЄС щодо захисту персональних даних, згідно з якими фотографії будуть вважатися біометричними персональними даними.

Раніше стало відомо, що програмісти створили нейромережу, яка створює 3D-моделі облич із однієї фотографії.