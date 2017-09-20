Програмісти створили нейромережу, яка створює 3D-моделі облич із однієї фотографії

7 вересня фахівці британських Університетів Ноттінгема і Кінгстона представили проект з 3D-реконструкції облич на основі одного зображення. Для цього дослідники створили нейромережу, через яку пропустили безліч об'ємних 3D-моделей людей і звичайних портретів. Таким чином алгоритм навчився досить якісно відтворювати об'ємні обличчя людей на основі лише одного знімка, як пише Tjournal.

В описі до своєї роботи вчені відзначили, що створення 3D-реконструкції обличчя людини завжди було фундаментальною проблемою для комп'ютерного зору. Зазвичай машині було потрібно щонайменше кілька фотографій з різних ракурсів і багато інших вхідних даних для побудови об'ємних моделей, але навіть у цих випадках результат виходив не ідеальним.

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В Університеті Ноттінгема змогли позбавитися від помилок і обмежень, навчивши надточну нейронну мережу (архітектура таких нейромереж націлена на розпізнавання зображень) на великій кількості двомірних зображень, тривимірних моделей і сканів. Як пояснили дослідники, вони домоглися того, що алгоритму потрібно всього одне зображення людини, причому система зможе побудувати модель із різними позами й емоціями, навіть якщо частину обличчя не видно. За словами вчених, вони використовували просту архітектуру прямої регресії об'ємного зображення від єдиного двомірного зображення.

Перевірити роботу штучного інтелекту можна на сайті дослідників. З 7 вересня користувачі мережі завантажили 210 тисяч осіб і переглянули об'ємні моделі майже півмільйона разів. Розробники обіцяють видаляти всі зображення і 3D-маски через півгодини після завантаження і ніколи не використовувати їх знову.