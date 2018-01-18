Японія запустила ракету Epsilon із супутником спостереження

Японія провела успішний запуск ракети-носія Epsilon із супутником ASNARO-2, призначеним для спостереження за поверхнею Землі. Японське аерокосмічне агентство JAXA вело трансляцію запуску.

Читайте такожЯпонія планує відправити своїх астронавтів на МісяцьЦе вже третій пуск ракети-носія Epsilon. Попередній запуск проводився в 2016 році, передає kommersant.ru. З тих пір був вдосконалений механізм відділення супутників, його зробили більш надійним.

Ракета Epsilon оснащена приладами з функцією штучного інтелекту, за рахунок чого перевірка і контроль її готовності до запуску відбуваються автоматично і майже не вимагають участі людини.

Супутник ASNARO-2 здатний розгледіти і передати зображення предметів розміром в 1 м в умовах темряви і туману. Його можна використовувати при стихійних лихах.