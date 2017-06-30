Японія вирішила відправити людину на Місяць до 2030 року

01:47, 30 червня 2017
Наука та IT
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JAXA вперше заявило про свої наміри дослідити поверхню Місяця.

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Японія планує відправити людину на Місяць до 2030 року, повідомляє Газета.ру з посиланням на Asahi. Про такі плани оголосило Японське агентство аерокосмічних досліджень (JAXA).

Зазначається, що таким чином агентство вперше заявило про свої наміри дослідити поверхню Місяця. Ця експедиція стане частиною міжнародної місії.

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При цьому в агентстві вважають, що запускати виключно японську експедицію занадто дорого.

В результаті агентство прийняло рішення зробити свій внесок в розробку обладнання для багатонаціонального пілотованого місячного зонда, що і надасть Японії місце в експедиції.

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Теги: #експедиція на Місяць