Японія вирішила відправити людину на Місяць до 2030 року

Японія планує відправити людину на Місяць до 2030 року, повідомляє Газета.ру з посиланням на Asahi. Про такі плани оголосило Японське агентство аерокосмічних досліджень (JAXA).

Зазначається, що таким чином агентство вперше заявило про свої наміри дослідити поверхню Місяця. Ця експедиція стане частиною міжнародної місії.

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При цьому в агентстві вважають, що запускати виключно японську експедицію занадто дорого.

В результаті агентство прийняло рішення зробити свій внесок в розробку обладнання для багатонаціонального пілотованого місячного зонда, що і надасть Японії місце в експедиції.