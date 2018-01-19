Землю накриє кількаденна магнітна буря (відео)
Буря триватиме три дні. Медики радять більше пити рідини та не вживати небезпечних продуктів.
На Сонці стався потужний спалах, котрий уже 19 січня дасть про себе знати - Землю накриють магнітні бурі.
Наслідки процесів на поверхні світила спостерігатимуться протягом кількох днів, йдеться в сюжеті ТСН.
Доктор фізико-математичних наук Всеволод Лозицький стверджує, що такі спалахи руйнують спокійний режим життя людини, створюючи дискомфорт і навіть призводячи до суспільних потрясінь.
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Лікар-терапевт Вікторія Форосенко каже, що частина її пацієнтів відчуває зміни у геомагнітному полі заздалегідь – люди скаржаться на слабкість, стурбованість, роздратованість, неуважність, головний та серцевий біль, а також стрибки артеріального тиску. Медик радить пити більше рідини та берегти себе від небезпечних продуктів.
Триватиме буря три дні, але занадто хвилюватися українцям з цього приводу не варто. Вчені кажуть, що наше світило зараз на мінімумі свого 11-річного циклу, тож найближчі три роки ні потужних вибухів, ані дійсно сильних бур не очікується.