Землю накриє кількаденна магнітна буря (відео)

На Сонці стався потужний спалах, котрий уже 19 січня дасть про себе знати - Землю накриють магнітні бурі.

Наслідки процесів на поверхні світила спостерігатимуться протягом кількох днів, йдеться в сюжеті ТСН.

Доктор фізико-математичних наук Всеволод Лозицький стверджує, що такі спалахи руйнують спокійний режим життя людини, створюючи дискомфорт і навіть призводячи до суспільних потрясінь.

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Лікар-терапевт Вікторія Форосенко каже, що частина її пацієнтів відчуває зміни у геомагнітному полі заздалегідь – люди скаржаться на слабкість, стурбованість, роздратованість, неуважність, головний та серцевий біль, а також стрибки артеріального тиску. Медик радить пити більше рідини та берегти себе від небезпечних продуктів.

Триватиме буря три дні, але занадто хвилюватися українцям з цього приводу не варто. Вчені кажуть, що наше світило зараз на мінімумі свого 11-річного циклу, тож найближчі три роки ні потужних вибухів, ані дійсно сильних бур не очікується.