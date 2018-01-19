Землю накриє кількаденна магнітна буря (відео)

08:42, 19 січня 2018
Наука та IT
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Буря триватиме три дні. Медики радять більше пити рідини та не вживати небезпечних продуктів.

Цього разу бурі не будуть сильними / фото flickr.com/photos/nasamarshall

На Сонці стався потужний спалах, котрий уже 19 січня дасть про себе знати - Землю накриють магнітні бурі.

Наслідки процесів на поверхні світила спостерігатимуться протягом кількох днів, йдеться в сюжеті ТСН.

Доктор фізико-математичних наук Всеволод Лозицький стверджує, що такі спалахи руйнують спокійний режим життя людини, створюючи дискомфорт і навіть призводячи до суспільних потрясінь. 

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Лікар-терапевт Вікторія Форосенко каже, що частина її пацієнтів відчуває зміни у геомагнітному полі заздалегідь – люди скаржаться на слабкість, стурбованість, роздратованість, неуважність, головний та серцевий біль, а також стрибки артеріального тиску. Медик радить пити більше рідини та берегти себе від небезпечних продуктів. 

Триватиме буря три дні, але занадто хвилюватися українцям з цього приводу не варто. Вчені кажуть, що наше світило зараз на мінімумі свого 11-річного циклу, тож найближчі три роки ні потужних вибухів, ані дійсно сильних бур не очікується. 

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Теги: #магнітна буря#спалахи на Сонці#магнітна буря на Землі