На Землю насуваються дві магнітні бурі

Нова магнітна буря із новою силою накриє Землю на початку тижня. Про це повідомили у прес-службі Національного управління океанічних й атмосферних досліджень NOAA.

Мала та помірна магнітні бурі досягнуть поверхні Землі 24 і 25 жовтня відповідно.

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Вчені розповіли, що у космічному просторі спостерігаються два щільних потоки сонячного вітру, які й призводять до магнітних бур.

Так, другий потік сонячного вітру досягне Землі на початку тижня - з 24 жовтня.

Як повідомляв УНІАН, найсильніший за останні 12 років сплеск сонячної активності минув 6-8 вересня: на поверхні небесного світила сталося кілька спалахів надзвичайної яскравості, у бік Землі було випущено корональну речовину.