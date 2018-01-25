SpaceX заявила про успішне випробування ракети Falcon Heavy (відео)
06:09, 25 січня 2018Наука та IT
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Falcon Heavy стала ще на крок ближче до тестового польоту.
Ракета-носій Falcon Heavy на старті / скріншот
У компанії SpaceX заявили про успішне вогневе випробування ракети-носія Falcon Heavy.
Про це йдеться в твіттері компанії.
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«Перше статичне вогневе випробування Falcon Heavy завершено, ми ще на крок ближче до тестового польоту», — йдеться в повідомленні.
Як повідомляв УНІАН, раніше SpaceX не змогла здійснити тести двигунів ракети-носія Falcon Heavy через припинення роботи уряду США.
First static test of fire Falcon Heavy complete—one step closer to first test flight! pic.twitter.com/EZF4JOT8e4— SpaceX (@SpaceX) January 24, 2018
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