SpaceX заявила про успішне випробування ракети Falcon Heavy (відео)

У компанії SpaceX заявили про успішне вогневе випробування ракети-носія Falcon Heavy.

Про це йдеться в твіттері компанії.

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«Перше статичне вогневе випробування Falcon Heavy завершено, ми ще на крок ближче до тестового польоту», — йдеться в повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, раніше SpaceX не змогла здійснити тести двигунів ракети-носія Falcon Heavy через припинення роботи уряду США.