Google Chrome дозволить назавжди вимкнути автозапуск відео зі звуком

У найближчі тижні компанія Google випустить нову версію браузера Chrome, що дозволяє назавжди вимкнути звук на сайті, де відео відтворюється автоматично.

Про це сказано в блозі Google, присвяченому оновленням Chrome, передає Meduza.

Зараз у браузері є функція, яка вимикає звук тільки на вкладці; вона перестає працювати, як тільки ви закриєте вкладку.

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Новий інструмент Chrome дозволить вимкнути звук на всьому сайті; функція продовжить діяти, навіть якщо ви відкриєте іншу сторінку цього сайту чи зайдете на нього повторно.

Щоб скористатися інструментом, потрібно зайти в меню «Вікно» або натиснути правою кнопкою миші на вкладку і у спливаючому вікні вибрати пункт «Вимкнути звук на сайті» (зараз таким же чином можна відключити звук на вкладці).

Раніше УНІАН повідомляв, що Google оголосила про заборону автоматичного запуску відео, яке включається зі звуком, в Google Chrome. Функція з'явиться в версії Chrome 64 з січня 2018 року.

На думку компанії, це має позбавити користувачів від "небажаних шумів", а також використання трафіку і споживання енергії пристрою без згоди користувача.