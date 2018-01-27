Twitter підтвердив Конгресу США тисячі репостів повідомлень Трампа російськими ботами

Репости російськими ботами складають близько 4% від усіх, що Трамп зібрав у Twitter.

Російські боти зробили близько 470 тисяч ретвітів повідомлень Дональда Трампа у соцмережі у період президентської кампанії - з 1 вересня по 15 листопада 2016 року. Про це йдеться в матеріалах співробітників соцмережі, наданих Конгресу США у справі про російське втручання.

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Як передає Bloomberg, такі репости складають близько 4% від всіх ретвітів, які зібрали записи Трампа в соцмережі. Зазначається, що повідомлення від конкурента Трампа Гілларі Клінтон, які також репостили російські "боти", зібрали лише 50 тисяч ретвітів від аккаунтів, пов'язаних з РФ.

Twitter також виявив, що від 48 до 73% ретвітів записів WikiLeaks за цей же період припадають на пов'язані з Росією аккаунти. Вloomberg нагадує, що в цей час кампанія опублікувала електронні листи зі зламаних серверів Демократичної партії США.

Як повідомляв УНІАН, раніше у Twitter відмовилися блокувати акаунти світових лідерів.