Facebook буде надавати пріоритет у стрічці місцевим новинам

Спочатку зміни настануть у США, а пізніше поширяться і на інші країни.

Facebook буде віддавати пріоритет місцевим новинам для показу користувачам у стрічці новин.

Про це повідомив засновник соціальної мережі Марк Цукерберг на своїй сторінці в Facebook.

"Наше нове оновлення сьогодні - просування новин з місцевих джерел. Люди постійно говорять нам, що хочуть бачити більше місцевих новин на Facebook. Місцеві новини допомагають нам зрозуміти проблеми, які мають значення у наших спільнотах і впливають на наше життя", - повідомив він.

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Цукерберг також додав, що ці зміни спочатку вступлять в силу в американському сегменті соцмережі.

Раніше повідомлялося, що Facebook введе нові заходи проти російської пропаганди.