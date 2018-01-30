Facebook буде надавати пріоритет у стрічці місцевим новинам
11:31, 30 січня 2018Наука та IT
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Спочатку зміни настануть у США, а пізніше поширяться і на інші країни.
Ілюстрація / REUTERS
Facebook буде віддавати пріоритет місцевим новинам для показу користувачам у стрічці новин.
Про це повідомив засновник соціальної мережі Марк Цукерберг на своїй сторінці в Facebook.
"Наше нове оновлення сьогодні - просування новин з місцевих джерел. Люди постійно говорять нам, що хочуть бачити більше місцевих новин на Facebook. Місцеві новини допомагають нам зрозуміти проблеми, які мають значення у наших спільнотах і впливають на наше життя", - повідомив він.
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Цукерберг також додав, що ці зміни спочатку вступлять в силу в американському сегменті соцмережі.
Раніше повідомлялося, що Facebook введе нові заходи проти російської пропаганди.
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