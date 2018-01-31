У Франції відкрився перший бордель із секс-ляльками замість повій

Вчені стверджують, що через 30 років займатись сексом з роботом буде нормальним.

У Парижі, столиці Франції, почав працювати перший в країні бордель з секс-ляльками замість повій. Гостям закладу пропонують на вибір чотири силіконові моделі у звабливому одязі. Всі ляльки мають різний колір волосся та "фігуру".

Про це повідомляє ТСН з посиланням на The Sun.

Клієнти можуть усамітнитись з реалістичними "обраницями" в окремих кімнатах, прикрашених зображеннями інших "повій". Власники обіцяють, що це буде новий, унікальний досвід для відвідувачів.

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Це вже не перший подібний заклад Європи. Раніше публічний дім з ляльками відкрили у Великій Британії. Власники пропонували спочатку спробувати секс з гумовою моделлю, перш ніж її купляти.

Ще один бордель з ляльками відкрили в Амстердамі минулого тижня. Його співзасновником став власник скандального голландського шоу Shoot and Swallow. Зайнятись сексом з силіконовою моделлю тут коштує 37 доларів.

"Вчені стверджують, що через 30 років займатись сексом з роботом буде нормальним", - говорить представник шоу. "В цьому експерименті ми хочемо визначити, як люди відносяться зараз до статевого акту з лялькою".