Названо причину видалення Телеграм з Apple Store

Про причини тимчасового видалення Телеграм розповів керівник Apple Store.

В App Store уточнили причину тимчасового видалення месенджера Telegram зі списку пропонованих програм. Там зазначили, що Telegram видаляли через дитячу порнографію.

Читайте такожTelegram пропав з AppStore«У нас нульова толерантність до діяльності, яка ставить під загрозу дітей, дитяча порнографія очолює список того, що не повинно відбуватися ніколи. Це зло, це незаконно і аморально»,- наводить 9To5Mac слова керівника App Store Філа Шиллера.

Як повідомляв УНІАН, додаток було видалено з App Store за «неприйнятний» контент, без пояснення, про який саме контент йшла мова. Telegram пропав з магазину додатків Apple і в той же деь повернувся туди.