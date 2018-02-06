Названо причину видалення Телеграм з Apple Store
13:49, 06 лютого 2018Наука та IT
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Про причини тимчасового видалення Телеграм розповів керівник Apple Store.
Ілюстрація REUTERS
В App Store уточнили причину тимчасового видалення месенджера Telegram зі списку пропонованих програм. Там зазначили, що Telegram видаляли через дитячу порнографію.
Читайте такожTelegram пропав з AppStore«У нас нульова толерантність до діяльності, яка ставить під загрозу дітей, дитяча порнографія очолює список того, що не повинно відбуватися ніколи. Це зло, це незаконно і аморально»,- наводить 9To5Mac слова керівника App Store Філа Шиллера.
Як повідомляв УНІАН, додаток було видалено з App Store за «неприйнятний» контент, без пояснення, про який саме контент йшла мова. Telegram пропав з магазину додатків Apple і в той же деь повернувся туди.
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