SpaceX показала анімацію з Tesla Roadster, що летить до Марса (відео)

Спостерігати за стартом Falcon Heavy можна буде у прямому ефірі на каналі SpaceX.

Американська компанія SpaceX виклала в мережу анімацію старту надважкої ракети Falcon Heavy. На ролику показаний підліт особистого автомобіля Ілона Маска Tesla Roadster до Марса.

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Відповідний ролик опубліковано на сторінці SpaceX в YouTube. Стартове вікно для запуску відкривається 6 лютого о 20:30 за київським часом і триватиме три години.

Одночасно Маск опублікував кілька зображень в Twitter і Instagram. Серед них – кілька постерів в стилі ретро, присвячених колонізації Марса і регулярним міжпланетним рейсам, а також зображення закріпленого на платформі спорткара Tesla Roadster у вишневому кольорі.

Starman in Red Roadster Допис, поширений Elon Musk (@elonmusk) 4 Лют 2018 р. о 9:50 PST

Електрокар буде відіграти роль вантажу – автомобіль вирушить до Марса з увімкненою на аудіосистемі піснею Девіда Боуї "Space Oddity". І, судячи з усього, Маск вирішив не залишати місце за кермом порожнім: туди посадять манекена в новому скафандрі SpaceX, передає itc.ua.

Розроблюваний SpaceX скафандр призначений для використання всередині корабля — для забезпечення захисту, в тому числі, в разі розгерметизації.

Як повідомляв УНІАН, запуск першої в історії надважкої ракети Falcon Heavy до орбіти Марса відбудеться 6 лютого.

Ракета-носій зможе доставляти близько 60 тонн вантажу на орбіту Землі і близько 16 тонн на Марс.