Маск назвав дату запуску на Марс надважкої ракети Falcon Heavy

Ракета-носій зможе доставляти близько 60 тонн вантажу на орбіту Землі і близько 16 тонн на Марс.

Запуск першої в історії надважкої ракети Falcon Heavy до орбіти Марса відбудеться 6 лютого.

Про це голова SpaceX Ілон Маск написав на своїй сторінці в Twitter.

За його словами, ракету запустять з платформи в Космічному центрі імені Джона Кеннеді у Флориді.

Aiming for first flight of Falcon Heavy on Feb 6 from Apollo launchpad 39A at Cape Kennedy. Easy viewing from the public causeway. — Elon Musk (@elonmusk) January 27, 2018

Ракета-носій зможе доставляти близько 60 тонн вантажу на орбіту Землі і близько 16 тонн на Марс.

Раніше Маск заявляв, що ракета може перебувати в глибокому космосі «протягом мільярдів років або близько того, якщо не вибухне при зльоті».

Раніше УНІАН повідомляв, що перший запуск ракети важкого класу Falcon Heavy, яку розробила американська космічна компанія SpaceX, запланований на січень 2018 року з мису Канаверал.