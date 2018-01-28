Маск назвав дату запуску на Марс надважкої ракети Falcon Heavy

09:19, 28 січня 2018
Наука та IT
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Falcon Heavy полетить на Марс 6 лютого / фото twitter.com/elonmusk

Про це голова SpaceX Ілон Маск написав на своїй сторінці в Twitter.

За його словами, ракету запустять з платформи в Космічному центрі імені Джона Кеннеді у Флориді.

Ракета-носій зможе доставляти близько 60 тонн вантажу на орбіту Землі і близько 16 тонн на Марс.

Раніше Маск заявляв, що ракета може перебувати в глибокому космосі «протягом мільярдів років або близько того, якщо не вибухне при зльоті».

Раніше УНІАН повідомляв, що перший запуск ракети важкого класу Falcon Heavy, яку розробила американська космічна компанія SpaceX, запланований на січень 2018 року з мису Канаверал.

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Новина в сюжеті: Історичний запуск Falcon Heavy
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