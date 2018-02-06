Український хакер став першим, кому вдалося зламати відому відео-приставку

Хакер розповів, що для злому використав вразливість консолі, про яку знав вже протягом двох років.

Відомий в хакерських колах українець Володимир Піхур, що наразі проживає у США, зумів зламати консоль Sony PlayStation 4 з встановленою прошивкою версій 5.00 і вище, що до цього не вдавалося нікому.

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Своїм досягненням Піхур поділився на конференції Recon Brussels, повідомляє Wololo.net. На конференції він показав фото та відео усього процесу злому. Хакер розповів, що для злому використав вразливість консолі, про яку знав вже протягом двох років.

Ця вразливість існує на версіях прошивки старшої від 5.00 і досі не усунена розробниками.

Хакери вже неодноразово зламували PlayStation 4 на старших прошивках для того, щоб мати можливість грати у піратські ігри і не платити за оригінальні. Однак розробники постійно поправляють вразливості у нових версіях операційної системи. При цьому оновлюється система автоматично, а "відкатитися" на стару версію неможливо.

Як повідомляв УІНАН, хакерська група Fancy Bear, яку пов'язують з Росією, проводила тривалу операцію для отримання доступу до листування співробітників американського Сенату.