Російські хакери намагалися зламати електронну пошту Сенату США – AP

Хакерська група Fancy Bear, яку пов'язують з Росією, проводила тривалу операцію для отримання доступу до листування співробітників американського Сенату.

Про це повідомляє Associated Press з посиланням на звіт компанії кіберзахисту Trend Micro Inc., передає УП.

"Ті ж хакери, які проникли у сервери Демократичної партії США (Fancy Bear), протягом останніх кількох місяців створили умови для здійснення шпигунської кампанії проти Сенату США", – заявили в Trend Micro Inc.

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"Вони продовжують бути дуже активними – принаймні, у здійсненні підготовчої роботи – щоб знову мати вплив на громадську думку", – наголосив представник Trend Micro Inc. Фейдек Хаккеборд.

За його словами, хакери шукають чутливу інформацію, яку можна "злити" у відкритий доступ.

У звіті компанії кіберзахисту Trend Micro Inc. оприлюднені результати підозрілих веб-сайтів, схожих на внутрішню базу електронної пошти Сенату США. За цифровими відбитками, які містилися в конструкції цих сайтів, встановлено, що такі самі використовувалися виключно групою Fancy Bear.

Раніше УНІАН повідомляв, що російська хакерська група Fancy Bear, окрім атак на пошту Хілларі Клінтон, намагалася зламати скриньки українських політиків та російських опозиціонерів.

Загалом, у планах хакерів було зламати поштові скриньки Gmail майже 4,7 тис. користувачів у всьому світі - від представника Папи Римського в Києві до панк-групи Pussy Riot у Москві, а ще – в США, Грузії, Сирії та інших країнах.