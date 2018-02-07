Смартфон Honor 9 Lite з 4 камерами і величезним екраном прийшов у Європу

У Honor 9 Lite є немало сильних сторін, в тому числі - привабливий дизайн з скла і металу.

Смартфон Honor 9 Lite вже добре відомий жителям Китаю і Індії і користується в цих країнах досить високим попитом. І тепер бренд офіційно оголосив про початок продажів Honor 9 Lite на європейському ринку.

Першими країнами регіону, де почалися продажі Honor 9 Lite, стали Італія, Німеччина, Іспанія, Франція і Великобританія. Європейська вартість варіанта смартфона з 3 Гб оперативної і 32 Гб вбудованої пам'яті була встановлена на рівні 229 євро. І він вже доступний в офіційному інтернет-магазині китайського виробника, пише mobile-arsenal.com.ua.

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У Honor 9 Lite є чимало сильних сторін. Але найголовніші з них - це привабливий дизайн з скла і металу і відразу дві системи з двох камер на передній і задній панелях девайса. Кожна з них складається з основного 13 - та допоміжного 2-мегапіксельних сенсорів.

Як і вже випущений Honor 7X, новий Honor 9 Lite заснований на фірмовій платформі Kirin 659 з 8-ядерним процесором. Він може запропонувати користувачам приголомшливий безрамковий дизайн з 5,65-дюймовим ємнісним сенсорним дисплеєм з роздільною здатністю 2160х1080 пікселів і співвідношенням сторін 18:9, сканер відбитків пальців на задній панелі. А працює новинка під управлінням операційної системи Android Oreo, що, до речі, вигідно відрізняє її від того ж Honor 7X, використовує стару Nougat.