Китай відклав запуск системи фільтрації інтернету

Китайська влада відклала впровадження національної системи фільтрації інтернету, намічене на 1 липня 2009 року, повідомляє Agence France-Presse 30 червня.

Згідно з розпорядженням китайського керівництва, з 1 липня всі комп`ютери, що надійшли в продаж, планувалося устаткувати відповідним програмним забезпеченням, яке запобігає заходи на певні сайти. Покупцеві, зокрема, пропонувалося придбати комп`ютер з уже встановленою системою або одержати при купівлі диск з відповідним програмним забезпеченням для самостійного встановлення.

Проте останньої миті введення нової системи було відкладене, оскільки найбільші виробники комп`ютерів заявили, що не встигнуть виконати вимоги властей 1 липня. На яку дату перенесений запуск системи інтернет-цензури, ще не повідомляється.

Лента.ру