Запуск Falcon Heavy: Маск назвав причину аварії центрального прискорювача

Центральний розгінний блок Falcon Heavy розбився при посадці, найімовірніше, через те, що у нього закінчилося паливо.

Глава компанії SpaceX Ілон Маск повідомив, що центральний прискорювач надважкої ракети Falcon Heavy, найімовірніше, розбився через те, що у нього закінчилося паливо.

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Як передає Engadget, про це він сказав у розмові з журналістами. Falcon Heavy успішно стартувала з мису Канаверал у штаті Флорида 6 лютого. Два бічних прискорювача ракети успішно від'єдналися і приземлилися на посадочні платформи, проте центральний розгінний блок розбився при посадці.

Представник SpaceX пояснив, що при посадці спрацював лише один з трьох двигунів на розгінному блоці, в результаті чого він впав в Атлантичний океан зі швидкістю 482 км/ч. Спочатку планувалося, що прискорювач приземлиться на плавучу платформу.

Як повідомляв УНІАН, це був тестовий запуск з метою випробування першої ракети, здатної доставити людей на Марс. У космос був відправлений Tesla Roadster.