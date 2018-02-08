Учені прогнозують згасання Сонця

10:23, 08 лютого 2018
Наука та IT
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Ілюстрація REUTERS

Вчені з Каліфорнійського університету в Сан-Дієго дійшли висновку, що в середині XXI століття почнеться великий мінімум активності Сонця, унаслідок чого на Землю стане надходити менше тепла.

Результати наукової роботи опубліковані в The Astrophysical Journal, прес-реліз розміщено на Phys.org.

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За словами дослідників, нагрівання планети сповільниться, але це не зупинить глобальне потепління. Зазначається, що ймовірність великого сонячного мінімуму у найближчому майбутньому досить висока.

Вчені наголосили, що глобальне похолодання, яке відбудеться на Землі в цьому випадку, не буде досить сильним, щоб компенсувати підвищення температури через викиди парникових газів.

Астрономи вважають можливим повторення мінімуму Маундера у 1645-1715 роках, який характеризується малою кількістю сонячних плям.

Раніше вчені заявляли, що кількість плям на Сонці, що вважається головною характеристикою рівня сонячної активності, стрімко падає до нуля.

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Теги: #сонячна активність#плями на Сонці#згасання Сонця