Можливі творці людства: віруси виявилися ключовою ланкою еволюції

Учені вважають, що Marseilleviridae може бути джерелом генів, який кодує гістони, для багатьох організмів.

Біологи з Університету Айови виявили сімейство вірусів Marseilleviridae, набір генів у яких ідентичний до еукаріотів – організмів, клітини яких містять ядро.

Вчені з'ясували, що у гігантських вірусів Marseilleviridae містяться гістони - білки, що беруть участь в утворенні нуклеосоми - частинки, навколо якої обертається ДНК - і регулюють активність генів, передає Phys.org.

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Зазначається, що ці білки захищають важливу генетичну інформацію, а це, в свою чергу, дозволяє організмам еволюціонувати у більш складні форми. "Тепер ми знаємо, що еукаріоти набагато сильніше пов'язані з вірусами", – заявив один з біологів.

Найбільш вірогідним дослідники вважають такий сценарій: віруси заразили протоеукаріотичні організми, обмінялися з ним генетичним матеріалом і отримали від нього гістонні гени. А потім Marseilleviridae заражали інші клітини, поширюючи серед них раніше запозичену ДНК.

Як повідомляв УНІАН, канадським вірусологам вперше вдалося кількісно розглянути всю масу вірусних частинок, які піднімаються вітром з поверхні в тропосферу і можуть переноситися на тисячі кілометрів, обсипаючи Землю "вірусним дощем".