Ілон Маск розповів про космічний провал СРСР

Журналіст порівняв нещодавно запущену ракету Falcon Heavy з радянською ракетою Н-1.

Ілон Маск пояснив чому ракета Н-1, розроблена СРСР з перспективою польотів на Марс і Венеру, при спробах запуску зазнала невдачі.

Про це він розповів журналісту видання ArsTechnica в інтерв'ю перед запуском надважкої ракети Falcon. Як відомо Falcon Heavy має трьохядерний прискорювач, який використовується для виходу на орбіту. Кожне з ядер мало дев'ять ракетних двигунів Merlin, що становило в цілому 27 двигунів. Журналіст Ерік Бергер поцікавився у засновника Space X, чи потрібно стільки двигунів, враховуючи досвід радянської ракети Н-1, яка мала 30 двигунів на першому ступені і, тим не менш, 4 рази зазнала невдачі при спробі запуску на Місяць.

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"Я думаю, що з відмовою Н-1 це була в основному відмова авіоніки. У них були проблеми з вогнем від двигуна до двигуна. П'ять десятиліть потому SpaceX може зробити краще", - відповів Маск.

Нагадаємо, ракета Falcon Heavy стартувала з космодрому у Флориді в 22:45 6 лютого. Це був тестовий запуск з метою випробування першої ракети, здатної доставити людей на Марс.

Замість вантажу в космос полетів особистий автомобіль Ілона Маска. У вишневому Tesla Roadster знаходиться манекен у скафандрі виробництва SpaceX. Зараз ракета з автомобілем Маска вийшла за межі орбіти Марса.