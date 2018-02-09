Фінська організація розробила феміністичну клавіатуру

Особливість клавіатури в інтелектуальному введенні, який стирає існуючі в суспільстві стереотипи.

Фінська організація Plan International створила віртуальну клавіатуру для жінок Sheboard. Особливість її в інтелектуальному введенні, яке прибирає існуючі в суспільстві стереотипи.

Розробники запевняють, що згідно з дослідженнями, епітети "сильний", "хоробрий" і інші частіше вживають по відношенню до чоловіків, до дівчат же частіше вживають прикметники, що стосуються зовнішності, а не особистих Читайте такожРівність перемагає: в Ісландії заборонили платити жінкам зарплату меншу, ніж чоловікам

"Дослідження показують, що ми по-різному розмовляємо з дітьми в залежності від їх статі. З хлопчиками ми говоримо про їх здібності. З дівчатками - про їх тіла. І поступово це починає впливати на те, як вони бачать себе. Ми навіть не завжди розуміємо, коли слова, які ми обираємо, зміцнюють стереотипи. Sheboard допомагає кожному замислитися, і, можливо, змінити те, як ми говоримо з і про дівчат. Sheboard також нагадує дівчатам про здібності, які у них є, про які люди не завжди пам'ятають - що вона теж може бути хороброю", - зазначають розробники.

Таким чином, при введенні, наприклад, "Я маю успіхи в..." клавіатура пропонує продовження "математиці", "спорті", "програмуванні".

Як повідомляв УНІАН, скоро біля берегів Фінляндії відкриють острів, відпочинок на якому буде дозволений тільки жінкам. Ідея полягає в тому, щоб жінки змогли побути наодинці з собою і сфокусуватися на своєму здоров'ї, не відволікаючись на "тестостерон".