"Теслу" Маска внесли до бази об'єктів Сонячної системи NASA

20:52, 09 лютого 2018
Наука та IT
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NASA розглядає відправлений у космос автомобіль

Автомобіль Tesla Roadster, який було запущено в космос компанією SpaceX за допомогою ракети-носія Falcon Heavy, внесено до бази космічних об'єктів Сонячної системи Лабораторії реактивного руху NASA.

Як повідомляє Meduza, на це звернув увагу журналіст і метеоролог Ерік Холтхаус.

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Наголошується,  що автомобіль внесений в базу як космічний корабель. Опис об'єкта включає в себе всі предмети в машині: манекена, іграшкову машинку з фігуркою астронавта, електронну копію книги Айзека Азімова, а також металеву пластину з іменами співробітників SpaceX.

Нагадаємо, 6 лютого приватна космічна компанія SpaceX запустила надважку ракету-носій Falcon Heavy зі стартової платформи в штаті Флорида до орбіти Марса. З допомогою неї в космос був запущений старий автомобіль Tesla Ілона Маска.

Раніше Космічне командування ВПС США додало відправлений у космос автомобіль Tesla Roadster в каталог супутників.

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Теги: #Тесла Маска