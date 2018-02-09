"Теслу" Маска внесли до бази об'єктів Сонячної системи NASA
Автомобіль Tesla Roadster, який було запущено в космос компанією SpaceX за допомогою ракети-носія Falcon Heavy, внесено до бази космічних об'єктів Сонячної системи Лабораторії реактивного руху NASA.
Як повідомляє Meduza, на це звернув увагу журналіст і метеоролог Ерік Холтхаус.
Наголошується, що автомобіль внесений в базу як космічний корабель. Опис об'єкта включає в себе всі предмети в машині: манекена, іграшкову машинку з фігуркою астронавта, електронну копію книги Айзека Азімова, а також металеву пластину з іменами співробітників SpaceX.
Нагадаємо, 6 лютого приватна космічна компанія SpaceX запустила надважку ракету-носій Falcon Heavy зі стартової платформи в штаті Флорида до орбіти Марса. З допомогою неї в космос був запущений старий автомобіль Tesla Ілона Маска.
Раніше Космічне командування ВПС США додало відправлений у космос автомобіль Tesla Roadster в каталог супутників.