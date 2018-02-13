Ракета Falcon Heavy разом з "Теслою" відправила у космос секретний вантаж

SpaceX запустила у космос кварцовий диск, інформацію з якого можна буде відтворити навіть через мільйони років.

В автомобілі Tesla, відправленому в космос ракетою-носієм Falcon Heavy, був захований мініатюрний і довговічний інформаційний носій.

Читайте такожМарс – лише прикриття: Маск планує накрити Землю мережею швидкісного Інтернету (відео)Як повідомляє Science Alert, про «секретний вантаж» ракети раніше майже ніхто не знав. Відправлений у космос «таємничий, невеликий об'єкт», як стверджується, повинен зберігати працездатність протягом мільйонів або навіть мільярдів років), незважаючи на екстремальні умови відкритого космосу або поверхні віддалених планет.

Захований у "Теслі" пристрій називається «Арк» (Arch) – цей компактний інформаційний носій створений для довгострокового зберігання даних. Відзначається, що прилад зберігає цілі бібліотеки інформації на диску з кристала кварцу, розміром не більше монети.

Згідно із заявою американської організації Arch Mission Foundation, що стоїть за технологією, подібні «арки» можуть «зберегти і поширити людські знання в часі та просторі, заради користі майбутніх поколінь».

Зазначається, що «арк» виглядає як зменшений DVD або Blu-ray диск, але його можливості перевершують будь-який оптичний диск, який може бути використано в домашніх умовах.

Технологія, розроблена фізиком Саутгемптонського університету Пітером Казанським, теоретичски дозволяє записати на диск до 360 терабайт інформації.

Диск Arch 1.2, який в даний момент рухається сонячною системою разом з «Теслою», містить, зокрема, фантастичний цикл письменника Айзека Азімова «Фундація» - класику наукової фантастики, в якій подібним чином зачіпаються проблеми збереження людської культури і знань у величезному, безжальному всесвіті.

Нагадаємо, що 6 лютого приватна космічна компанія SpaceX запустила надважку ракету-носій Falcon Heavy зі стартової платформи в штаті Флорида до орбіти Марса. З допомогою неї в космос був запущений старий автомобіль Tesla Ілона Маска.