«Хіти сезону – нові ІТ-проекти холдингу «Главред-Медіа». Прес-конференція в УНІАН

10 вересня о 16-30 в УНІАН відбудеться прес-конференція на тему: “Хіти цього сезону – нові ІТ-проекти холдингу «Главред-Медіа». Технології + особистості + бізнес – формула нашого успіху”. Учасники: Олег Наливайко, генеральний директор холдингу «Главред-Медіа»; Дмитро Шимків, генеральний директор «Майкрософт-Україна»; Олексій Скрипник, генеральний директор фірми ELEKS Software; Ярослав Білик, керівник проекту (вул. Хрещатик, 4, конференц-зал). Реєстрація на місці за редакційними посвідченнями.

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