Король Швеції привітав першого шведського космонавта

Король Швеції Карл XVI Густав і прем`єр-міністр Фредрік Рейнфельдт надіслали першому шведському космонавтові Крістеру Фуглесангу (Christer Fuglesang) привітання з вдалим поверненням на Землю.

Шведський король у своїй заяві зазначив, що з нетерпіння чекає зустрічі з Фуглесангом.

Шаттл "Дискавері", у складі екіпажа якого виконав свій політ перший шведський космонавт, зробив посадку на космодромі на мисі Канаверал (США).

Відповідаючи на запитання шведського інформагентство ТТ про те, чого він понад усе хотів у космосі, Фуглесанг сказав, що мріяв про тихе Різдво в колі сім`ї. У Крістера Фуглесанга та його дружини Ліси троє дітей: 12-річний син і дві дорослі дочки, які, як розповіла Ліса Фуглесанг в одному з інтерв`ю, цілком спокійно поставилися до того, що батьку довелося полетіти в космос.

Фуглесанг, який проходив підготовку в НАСА і в Європейському космічному агентстві, чекав польоту в космос більше 10 років. З його польотом Швеція ввійшла до космічних держав.

У підготовці шведського космонавта є також частка Росії. У 1993-1996 роках Фуглесанг проходив тренування в Зоряному містечку і одержав свідоцтво на право командування космічним кораблем "Союз".

РІА "Новости"