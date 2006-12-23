Нове покоління Ягуара одержить сталевий кузов (фото)

У п`ятницю на деяких зарубіжних сайтах з`явилися поки що неофіційні фотографії концептуального автомобіля Jaguar, який буде представлений лише на початку січня 2007 року на автомобільній виставці в Детройті. Нагадаємо, що цей концепт-кар є прототипом повністю нового покоління моделі Jaguar S-Type, яка крім нового дизайну і шасі одержить ще і нове ім`я, - Jaguar XF.

Судячи з цих знімків, експериментальний Jaguar доволі сильно відрізняється від серійних моделей, що випускаються нині. У нього з`явилися вузькі фари головного світла, що надають автомобілю хижому вигляду, нова гратчатка радіатора - майже прямокутна, з помітними скругленнями в нижній частині та оригінальне рішення задньої частини кузова з розвиненим дифузором під бампером. Крім того, в профіль концептуальний Jaguar XF нагадує скоріше чотиридверне купе, а не традиційний седан.

Як повідомлялося раніше, новий XF буде збудований на глибоко модернізованій платформі автомобіля першого покоління і, на відміну від алюмінієвих Jaguar XJ і XK, одержить сталевий кузов. Прем`єра серійної версії цього седана запланована на другу половину майбутнього року, а його продаж почнеться не раніше березня 2008 року.

Автолента.ру