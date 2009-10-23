Електронні книги хочуть зробити масовими за рахунок школярів

Українські виробники пристроїв для читання електронних книг сподіваються, що поширенню рідерів може посприяти школа, пише тижневик «Коментарі:».

«Школярі зможуть всі підручники носити в одному пристрої. Великий рідер (а він повинен бути таким, щоб розміри сторінки відповідали розмірам сторінок справжнього підручника, адже занадто дрібний шрифт недозволений санітарно-гігієнічними нормами) важить не більше 400–500 грамів», - зазначає Олексій АВРАМЕНКО, керівник порталу електронних книг Bookland, що належить одному з двох українських виробників рідерів компанії «Міст Паблішінг».

З огляду на неспокійну дитячу вдачу, «Міст Паблішінг» (наприкінці 2008 року випустила на ринки України й Росії пристрій Pocketbook), навіть планує під кінець року випустити пристрої з пластиковими гнучкими екранами діагоналлю 9,7 дюймів. Зараз Pocketbook оснащений скляним екраном, що може розбитися і поранити дитину.

Що ж до наповнення рідерів, то уже згадуваний портал Bookland має досить великий асортимент оцифрованих підручників, творів світової та української класики. Електронні книги можна скачати не тільки безкоштовно, але й за гроші, щоправда, відносно невеликі (у середньому, 10–12 грн.).

«Як тільки ми відкрилися (…), у нас щодня було приблизно 200 відвідувань, сьогодні цей показник уже на рівні 7–8 тис. При цьому щомісяця відбувається 25% приріст не тільки відвідувань, але й продажів», - розповів О.АВРАМЕНКО.

За його словами, вибір оцифрованих підручників і посібників охоплює навіть малодоступні й малотиражні найменування, при тому, що їхня середня ціна трохи більше 10 грн. А завдання з літератури можна скачати безкоштовно. Таким чином, екіпірування школяра всіма необхідними електронними навчальними матеріалами до нового навчального року порівняно з їхніми паперовими аналогами потягне з батьківського гаманця значно менше коштів.

Ринок рідерів, вважає О.АВРАМЕНКО, розвиватиметься паралельно зі становленням ринку е-книг, від реалізації яких у майбутньому очікується більше виторгу, ніж від продажу пристроїв.

Як пишуть «Коментарі:», серйозність бізнес-ставок на «шкільну» модель розвитку підтверджує і те, що саме навчальна література перебуватиме під drm-захистом, яким прошиватимуть «навчальні» рідери, щоб школярі не купували по одному екземпляру книги, копіюючи її потім на весь клас.

Утім, відзначає видання, масовізація рідерів у найближчі роки неможлива, оскільки випуск цих пристроїв обмежений. Учасники ринку заявляють про штучний дефіцит, адже екрани для них виробляє одна компанія-патентовласник PVI на двох заводах, які не справляються з таким великим навантаженням. Ще одним гальмівним фактором для просування електронних «читалок» є їхня ціна — майже 250–350 доларів. Хоча одна з тайванських компаній пообіцяла до кінця року випустить пристрій вартістю 160 доларів.