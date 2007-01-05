Chevrolet презентує відкриту версію Camaro (фото)

Новий Camaro. Фото Chevrolet

На авто шоу у Детройті відбудеться прем’єра відкритої версії спортивного купе Chevrolet Camaro. Щоправда, цю автівку буде презентовано лише як концептуальну розробку – серійне виробництво купе Camaro, яке у Америці має скласти конкуренцію Ford Mustang, розпочнуть наприкінці 2008 року, а його відкрита версія з’явиться кількома місяцями пізніше.

На усіх фото модель представлено у відкритому варіанті. Фото Chevrolet

Нагадаємо, що на відміну від Mustang новий Camaro (і купе, і кабріолет) будуть оснащуватися сучасною незалежною підвіскою, а також отримає дискові гальма на всіх колесах і потужний двигун V8. Жодної іншої інформації про ці автомобілі наразі немає.

Навіть невідомо, як виглядатиме новий кабріолет із піднятою м’якою кришею – на всіх офіційних фото, що їх було розповсюджено у п’ятницю, ця машина представлена лише у відкритому варіанті.

Лента.ру