Chevrolet презентує відкриту версію Camaro (фото)
16:19, 05 січня 2007Наука та IT
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У серію модель піде за рік
|Новий Camaro. Фото Chevrolet
На авто шоу у Детройті відбудеться прем’єра відкритої версії спортивного купе Chevrolet Camaro. Щоправда, цю автівку буде презентовано лише як концептуальну розробку – серійне виробництво купе Camaro, яке у Америці має скласти конкуренцію Ford Mustang, розпочнуть наприкінці 2008 року, а його відкрита версія з’явиться кількома місяцями пізніше.
|На усіх фото модель представлено у відкритому варіанті. Фото Chevrolet
Навіть невідомо, як виглядатиме новий кабріолет із піднятою м’якою кришею – на всіх офіційних фото, що їх було розповсюджено у п’ятницю, ця машина представлена лише у відкритому варіанті.
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