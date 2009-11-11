Почав діяти інтернет-аукціон для мільярдерів

Перший інтернет-аукціон для мільярдерів під назвою BillionaireXchange офіційно відкрився 9 листопада в США. Про це повідомляє Reuters.

За словами одного із засновників аукціону Квентіна Томпсона (Quintin Thompson), з урахуванням нинішньої економічної ситуації в США багатьом багатим людям необхідно мати можливість купити або продати ті чи інші активи, не привертаючи уваги до угоди. Як вважають організатори торгів, BillionaireXchange займає свою нішу - між загальнодоступним інтернет-майданчиком eBay і аукціонними домами Sotheby’s або Christie’s.

BillionaireXchange працював у тестовому режимі протягом десяти місяців, і за цей час з його допомогою було проведено операцій з різними активами на суму більше 180 мільйонів доларів.

На BillionaireXchange практично анонімно можна реалізувати яхти, літаки, вертольоти, коштовності, колекційні вина, дорогі автомобілі, витвори мистецтва і елітну нерухомість. Для того, щоб реєструватися на сайті, потенційному учасникові потрібно мати підтвердження того, що він має в своєму розпорядженні стан мінімум в два мільйони доларів.

Лента.ру